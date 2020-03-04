Москва, 5 марта, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

5 марта

5 марта 1942 года войска Западного фронта освободили город Юхнов в Калужской области и уничтожили находящуюся в его районе группировку противника.

5 марта 1943 года Красная армия вела ожесточённые бои возле Ростова-на-Дону, Ворошиловграда (Луганска) и Харькова.

Войска левого крыла Воронежского фронта вышли на реку Северный Донец и приготовились форсировать её в районе Печенеги и Чугуев. Однако противник успел организовать плотную танковую оборону на правом берегу реки.

5 марта 1944 года войска 1-го Украинского фронта освободили город Волочисск в Хмельницкой области и вышли на железную дорогу Проскуров — Тернополь. Вражеские войска в районе Проскурова и Винницы оказались отрезаны от группировки под Тернополем.

В ходе наступления на Правобережной Украине началась Уманско-Ботошанская операция войск 2-го Украинского фронта. Советские части рассекли фронт группы армий «Юг» и продвинулись на 200−250 км, выйдя в северо-восточные районы Румынии.

Красная армия освободила города Изяслав и Острополь в Хмельницкой области.

5 марта 1945 года войска 2-го Белорусского фронта в Померании завладели городом Кезлин (Кошалин) и вышли к Балтийскому морю. Следуя директиве Ставки об уничтожении противника у Данцига и Гдыни, главные силы фронта повернули на восток.