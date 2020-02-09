Москва, 9 февраля, 2020, 10:17 — ИА Регнум. Любовь Викторовна Алдакова, заслуженная артистка РФ, скончалась 8 февраля 2020 на 70-м году жизни. Любовь Викторовна, человек уникальных душевных качеств и педагог от Бога, многие годы руководила Детской хоровой студией «Веснянка» (г. Москва).

Любовь Викторовна Алдакова

Любовь Алдакова более 30 лет проработала во Дворце творчества детей и молодежи «На Стопани». За эти годы ею была проделана многогранная, высокопрофессиональная, исключительно кропотливая работа по обучению детей музыкальной грамоте и вокалу. Её творческую и педагогическую деятельность всегда отличала особая одухотворенность. Со своими воспитанниками она создавала не просто музыкальные композиции, а настоящие театральные произведения: музыкальные спектакли, хоровые циклы, хореографические зарисовки. Подготовленные Любовью Викторовной дети с большим успехом выступали в концертных залах России и за рубежом, на самых престижных сценах Москвы: Большой, Малый и Рахманиновский залы Московской консерватории; Соборная палата Свято-Тихоновского университета; Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя; Православный храм Петра и Павла; Лютеранский собор Петра и Павла; Концертный зал РАМ им. Гнесиных.

Под руководством Любови Алдаковой хор всегда завоевывал высшие награды и становился лауреатом Международных и Всероссийских конкурсов. Вот лишь небольшой их перечень:

Международный детско-юношеский хоровой фестиваль-конкурс духовной музыки «Рождественская песнь»;

Московский международный детско-юношеский хоровой фестиваль «Звучит Москва»;

Московский международный Пасхальный фестиваль под руководством В. Гергиева;

Международный хоровой конкурс им. Проф. Димитрова, Болгария;

Международный хоровой конкурс «Tonen-2000», Нидерланды;

Международный хоровой конкурс «Tallinn-2017», Эстония;

Международный хоровой конкурс в Монтрё, Швейцария;

Международные хоровые конкурсы высших категорий в Польше, Испании, Франции и др.

В 2019 году на Международном конкурсе «Aegis Carminis» (Словения) Любовь Алдакова была признана лучшим дирижёром конкурса с выбором лучшей репертуарной программы.

Творческая и педагогическая деятельность Любови Викторовны Алдаковой была не раз отмечена правительственными наградами, она заслужила признание коллег: являлась заслуженной артисткой Российской Федерации, заслуженным деятелем Всероссийского музыкального общества, вице-президентом Ассоциации московских хоров. Любовь Викторовна была награждена премией префектуры Центрального округа г. Москвы «Лучший педагог», дипломом конкурса «Грант Москвы» Департамента образования города Москвы, почетной грамотой Московского Музыкального Общества, дипломом Международного союза музыкальных деятелей «За выдающийся вклад в развитие музыкального искусства», почетной грамотой Международного союза музыкальных деятелей, была включена в «Золотую лигу педагогов» города Москвы. В рамках кураторства вокально-хорового жанра Центрального округа Москвы, Л. В. Алдакова многие годы организовывала и проводила концерты хоровых коллективов округа в рамках Московской городской комплексной программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы». Она была наставником молодых педагогов и в стенах дворца «На Стопани», и в других учебных заведениях Москвы и далеко за ее пределами.

Коллектив детской хоровой студии «Веснянка», педагоги, воспитанники, выпускники, родители выражают глубокие соболезнования родным и близким Любови Викторовны.

Отпевание Л. В. Алдаковой состоится 10 февраля в 10:00 в храме святых апостолов Петра и Павла в Новой Басманной слободе (ул. Новая Басманная, д. 11).