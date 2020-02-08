Бангкок, 8 февраля, 2020, 16:22 — ИА Регнум. В результате стрельбы на северо-востоке Таиланда погибли уже 14 человек, ранее сообщалось о 12 жертвах, сообщает Thai News Agency.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Стрельба

Стрельбу открыл капрал Джакрапант Томма на военной базе в городе Накхонратчасима. Помимо погибших также есть и раненые, их число пока не известно.

Преступник убил своего командира, полковника Анантарота Красэ, затем еще двух человек. После чего отправился на автомобиле в ближайший торговый центр, где начал убивать гражданских.

Торговый центр сейчас окружен спецназом. Люди в городе боятся выходить на улицу.