Санкт-Петербург, 8 февраля, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Глава муниципального образования «Введенский» в Петроградском районе Петербурга Олег Калядин, в квартире которого нашли подпольное казино, с 2011 года является советником председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова. Сведения об этом опубликованы на официальном сайте МО.

Mo58.ru Олег Калядин слева и Вячеслав Макаров (в центре)

Напомним, по данным СМИ, в квартире жилого дома на Кронверкском проспекте в ночь на 8 февраля силовики пресекли незаконную игорную деятельность, изъяли различное игорное оборудование. Хозяин квартиры утверждает, что сдал ее и не знал, что в ней происходит. Его версия проверяется правоохранительными органами.

Олег Калядин родился в 1969 году. Имеет дипломы менеджера, юриста, кандидат педагогических наук. С 2004 года — депутат муниципального образования Петроградского района, с 2009 года по настоящее время — глава МО «Введенский». С 2016 года является также руководителем Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Объединение Советов многоквартирных домов».

Награжден знаком «За заслуги перед жителями Петроградского района», в 2015 году присвоено звание «Почетный житель Петроградского района». Член президиума Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга.

«Имеет почетную грамоту и благодарственное письмо от Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и благодарственное письмо от Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макарова», — говорится на сайте МО.

Там также подчеркивается, что Калядин — житель муниципального округа «Введенский». СМИ предположили, что имеется в виду именно та квартира, в которой нашли казино. Однако в декларации за 2018 год — последней из имеющихся деклараций о доходах и имуществе — схожая по параметрам квартира значится в пользовании Калядина.

Согласно документу, Олег Калядин в 2018 году получил годовой доход в 2 млн 362 тыс. рублей. В его собственности находятся земельный участок (1177 кв. м) и жилой дом (227,9 кв. м). В пользовании у Калядина — квартира площадью 220 кв. м, дачное помещение (50,3 кв. м) и земельный участок (520 кв. м). Есть у муниципала автомобиль — семиместный минивэн бизнес-класса Volkswagen Multivan.

Супруга Калядина — депутат того же самого муниципального совета МО «Введенский» Людмила Калядина — в 2018 году заработала 1 млн 258 тыс. рублей. Ей принадлежит уже упомянутый выше земельный участок в 520 кв. м и 8/10 в праве собственности на квартиру (220 кв. м). В пользовании у Людмилы Калядиной — земельный участок и жилой дом, принадлежащие мужу. Женщина владеет автомобилем Audi Q5. Также имуществом родителей пользуются указанные в декларации трое несовершеннолетних детей.