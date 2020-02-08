Бангкок, 8 февраля, 2020, 15:37 — ИА Регнум. Несколько человек погибли в результате стрельбы, которую устроил военнослужащий на северо-востоке Таиланда. Об этом 8 февраля сообщает агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Огненная буря». Реж. Алан Юэнь. 2013. Гонконг — КНР Стрельба

Инцидент произошёл в городе Накхонратчасима. По данным агентства, погибли не менее 12 человек, есть раненые. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе, которую в зале суда в Таиланде устроил отставной генерал полиции. Были убиты два человека, ещё двое получили ранения.