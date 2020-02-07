Санкт-Петербург, 7 февраля, 2020, 17:30 — ИА Регнум. Тайна голосования при выражении гражданами мнения о поправках в Конституцию должна сохраниться. Об этом заявил 7 февраля член рабочей группы по подготовке поправок, декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Spbu.ru Декан юрфака СПбГУ Сергей Белов

При этом подробности самой процедуры Белов раскрыть не смог, потому что ее просто не существует в российском законодательстве. Он напомнил, что голосование, которое может пройти уже в апреле 2020 года, не будет референдумом.

«Всенародное голосование, которое предусмотрено в Конституции, предусматривается для пересмотра Конституции. Здесь же речь идет о всероссийском голосовании, которое будет проходить по процедуре, которая пока еще окончательно не определена. Видимо, она будет похожа на процедуру выборов, референдумов — ту процедуру, с которой мы обычно имеем дело при всеобщем голосовании. И, конечно, там все принципы всеобщего равного и прямого права на участие и тайна голосования будут обеспечены», — подчеркнул Сергей Белов.

Напомним, 4 февраля президент России Владимир Путин назвал предстоящее всероссийское голосование по поправкам в Конституцию «плебисцитом, волеизъявлением граждан». «Это высшая форма демократии», — сказал глава государства.