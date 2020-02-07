Санкт-Петербург, 7 февраля, 2020, 14:13 — ИА Регнум. Оппозиционных депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга решили пристыдить за «прогул» состоявшихся сегодня, 7 февраля, слушаний по поправкам в Конституцию. На эту тему высказался председатель комитета Заксобрания по законодательству, единоросс Денис Четырбок, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

«Очень обидно, что сегодня на нашем обсуждении отсутствуют депутаты, которые не входят в состав комитета по законодательству. Поскольку из выступлений на пленарных заседаниях прослеживается их заинтересованность в обсуждении поправок в Конституцию, в предложении своих поправок. Но, как видим, все это слова, ничем не подкрепленные. Не вижу здесь ни [Бориса] Вишневского, ни [Максима] Резника, ни других депутатов, которые голословно говорят, что у них есть заинтересованность. Я этой заинтересованности здесь не вижу», — сказал Четырбок.

Ранее «яблочник» Борис Вишневский заявлял, что его партия готовит свой проект конституционных поправок, он кратко обозначал их направленность с трибуны Мариинского дворца. Максим Резник из фракции «Партии роста» заявлял, что поправки, предложенные президентом, лишь укрепят его власть и приведут к «туркменбашизации» российской политической системы. Оба депутата в комитет Заксобрания по законодательству не входят.

Слушания по поправкам состоялись в ЗакСе Петербурга в пятницу, 7 февраля. Никто из присутствовавших депутатов выступать не решился, помимо коммуниста Александра Рассудова, который назвал поправки «междусобойчиком», нацеленным на изменение конфигурации власти и «прикрытым одеялом социальной заботы о гражданах».

Денис Четырбок особо призвал журналистов отметить отсутствующих депутатов. «Надеюсь, вы тоже обратите внимание на эту несостыковку между словами и делами отдельных наших политических деятелей», — сказал Четырбок.