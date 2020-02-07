Санкт-Петербург, 7 февраля, 2020, 13:41 — ИА Регнум. Справедливость в индексации пенсий работающих пенсионеров, наконец, восторжествует благодаря поправкам в Конституцию РФ. Об этом на слушаниях в петербургском парламенте 7 февраля заявил заместитель председателя комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Петр Тищенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Тищенко отметил, что у его ведомства нет «замечаний концептуального характера» к тексту проекта поправок, предложенному президентом Владимиром Путиным. Но выступить он все же решился.

«Чтобы несправедливость однозначно стала очевидной для большинства, необходимо, чтобы на нее указал президент», — сказал Тищенко.

В качестве примера он привел предлагаемые изменения в статью 75 Конституции, которые должны снять введенные с 1 января 2016 года ограничения на индексацию пенсионных выплат для работающих пенсионеров.

«Вводится принцип справедливости пенсионного обеспечения. Был ли справедлив вот этот мораторий? В 2015 году в Петербурге легально работали и платили налоги более 600 тысяч пенсионеров. Число работающих было стабильно и из года в год только прирастало. А в 2016 году, когда заработал мораторий, треть из них — 32% — 213 тысяч не вышли на работу. Что случилось? В них проснулась совесть, они остались сидеть дома, нянчить внуков? В них проснулась романтика и они отправились путешествовать? Им стало лень и они просто остались дома телевизор смотреть, чем еще их порадует законодатель?» — рассуждал Тищенко.

Он пояснил, что в реальности большая часть пенсионеров продолжила работать нелегально — об этом свидетельствуют исследования социологов.

«Их вынудили не только самих нарушать закон, но и оставили абсолютно незащищенными в трудовых отношениях. Кому выгодно и какой нанесен ущерб? Пенсионный фонд России сэкономил денег на отмене индексации. А чего это стоило нашему городу, доходная часть бюджета которого в значительной мере формируется за счет НДФЛ? Миллиард рублей ежемесячно», — заявил чиновник.

В течение последних лет Смольный неоднократно выходил с инициативой об отмене этой нормы, сказал Тищенко. Но федеральные и региональные юристы, стоявшие «на страже ограничений индексации пенсионных выплат», поясняли, что индексация — это компенсация инфляционных издержек, а у работающих пенсионеров источник такой компенсации и так имеется в виде зарплаты. К тому же денег на эту меру нет.

«Слава богу, теперь справедливость будет восстановлена, и средства найдутся», — заключил Петр Тищенко.