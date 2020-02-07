Санкт-Петербург, 7 февраля, 2020, 12:55 — ИА Регнум. К 75-й годовщине Победы в 2020 году 15,7 тысячи ветеранов, тружеников тыла и блокадников, проживающих в Ленинградской области, получат единовременную выплату от региона, в дополнение к той, что установлена по указу президента РФ.

Владислав Краев ИА REGNUM Памятник на Дороге жизни в Ленобласти

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, согласно постановлению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла в апреле получат по 7 тысяч рублей.

Также предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 4 тысяч рублей вдовам ветеранов войны и 3 тысяч рублей — «детям войны». На эти цели в областном бюджете заложено 300 млн рублей.

Всего в регионе меры социальной поддержки получают 15 707 ветеранов, в том числе 164 инвалида Великой Отечественной войны, 926 участников боевых действий, 4247 блокадников, 5154 бывших несовершеннолетних узника фашизма и 5216 тружеников тыла.

По поручению губернатора разработан план мероприятий по вручению юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» от имени президента РФ. Планируется, что первое награждение памятной медалью в Ленинградской области состоится перед Днём защитника Отечества.

Помимо этого, в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланировано предоставление бесплатного проезда на всех видах транспорта, кроме такси, по территории региона ветеранам и сопровождающим их лицам. А в Год Победителей, которым администрацией региона был объявлен 2020 год, специалисты многофункциональных центров будут обслуживать на дому ветеранов Великой Отечественной войны, граждан других льготных категорий и их родственников.

«Услугами выезда специалиста на дом могут воспользоваться инвалиды и участники Великой Отечественной войны, Герои Социалистического труда, а также Герои Советского Союза, Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены семей умерших, удостоенных подобных званий. Обратиться за услугой имеют право граждане, награжденные орденами Трудовой Славы, инвалиды боевых действий и супруги умерших, не вступившие в повторный брак, родители погибших при исполнении обязанностей на территории Чеченской Республики», — отмечают в администрации Ленобласти.

Добавим, в настоящее время ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Ленобласти, получают меры государственной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, имеют право на льготный проезд на транспорте и бесплатное зубопротезирование. Как отмечают в областной администрации, эта поддержка является регулярной и не приурочена к торжественным датам.