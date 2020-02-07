Санкт-Петербург, 7 февраля, 2020, 11:45 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга прозвучало предложение закрепить в Конституции РФ принцип двух столиц, передает корреспондент ИА REGNUM. В пятницу, 7 февраля, в городском парламенте состоялись слушания поправок в Конституцию, предложенных президентом Владимиром Путиным.

Дарья Драй ИА REGNUM Двуглавый орел

По словам депутата Александра Егорова («Справедливая Россия»), о двух столицах он узнал из письма спикера Законодательного собрания, главного петербургского единоросса Вячеслава Макарова. Тому, по словам Егорова, такое предложение было от кого-то «направлено».

"И, как я понимаю, он его разослал всем депутатам. Мне показалось это предложение интересным. В нем предложено в Конституции закрепить принцип двух столиц. Мы видим, что многие структуры федеральные переносятся в Санкт-Петербург, и мне кажется эта идея — да, это новелла, но она интересна, и мне кажется, что рабочей группе стоило бы ее обсудить», — сказал Егоров.

Он уточнил, что, как он понял, предложение поступило от некого жителя Москвы 5 февраля. Впрочем, председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок ничего об этом не слышал.