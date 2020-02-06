Санкт-Петербург, 6 февраля, 2020, 13:07 — ИА Регнум. После госпитализации в Петербурге китайского моряка с подозрительными симптомами управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу усилило санитарно-карантинный контроль в морских пунктах пропуска через государственную границу РФ за прибывающими членами экипажей судов и пассажирами. Об этом сообщает 6 февраля пресс-служба надзорного ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Створный маяк Морского канала Петербурга

Напомним, во вторник, 4 февраля в Петербург из Испании прибыло судно Tai Honesti с 21 членом экипажа — все граждане КНР. В тот же день сотрудники санитарно-карантинного контроля Управления провели дистанционную термометрию членов экипажа, но никаких инфекционных заболеваний и повышенной температуры выявлено не было, да и сами члены экипажа жалоб не предъявляли.

Однако на следующий день один из моряков все же обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в Клиническую инфекционную больницу имени С.П. Боткина. В четверг в стационаре ему был установлен диагноз ОРВИ.

«С целью недопущения завоза и распространения на территорию Российской Федерации случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом, Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу усилен санитарно-карантинный контроль в морских пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации за прибывающими членами судов и пассажирами», — отмечают в ведомстве.

В настоящий момент упомянутое судно было продезинфицировано, также были проведены все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Добавим, с 1 января 2020 года должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, осуществляющими санитарно-карантинный контроль морских пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, было досмотрено 147 судов и досмотрено 1 764 человека.

По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, заболевших новым видом коронавируса насчитывается более 28 тысяч человек, выздоровели — 1153, однако не удалось помочь 563 пациентам. Коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в Китае в декабре 2019 года. В России выявлено два случая — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.