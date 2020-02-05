Москва, 5 февраля, 2020, 20:42 — ИА Регнум. Федеральное агентство гражданской авиации (Росавиация) разослало телеграмму о временном запрете чартерных авиаперевозок из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику и обратно с 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Шасси самолёта

Напомним, что с 4 февраля в России введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранных граждан из Китая, а также отменяются все чартерные рейсы между Россией и Китаем с 14 февраля.

Авиакомпании должны довести эту информацию до клиентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, китайский коронавирус 2019-nCoV передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Чтобы сдержать его распространение, в Китае останавливают транспортное сообщение между городами. На международном уровне предприняты те же меры.