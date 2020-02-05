Санкт-Петербург, 5 февраля, 2020, 14:23 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Олегу Кузьменко — фигуранту уголовного дела о присвоении или растрате средств ОАО «Метрострой», по которому также проходит бывший генеральный директор компании Николай Александров и бизнесмен Анатолий Болотов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Напомним, по версии следствия, не позднее 7 ноября 2017 года Александров объединился с руководителем филиала своего предприятия (Управление производственно-технологической комплектации) — Олегом Кузьменко и генеральным директором компании «Безопасные технологии и разработки» (ООО «БТР») Болотовым, чтобы похитить средства «Метростроя».

По данным следствия, для этого был заключен фиктивный договор на поставку щебня на сумму 178 млн рублей для строительства нового участка Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции «Международная» до станции «Шушары».

По данным следствия, когда махинация была раскрыта, Болотов попытался скрыться, сначала он дал признательные показания следствию, а затем его задержали в аэропорту «Пулково», когда тот пытался купить билеты на ближайший рейс в Израиль. По этой причине суд, 10 декабря 2019 года избирал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Та же мера была избрана и остальным фигурантам дела, однако в январе 2020 года Александров смог добиться пересмотра меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

В среду, 5 февраля, Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Кузьменко, сроком по 6 апреля 2020 года.

Добавим, что 20 февраля в ОАО «Метрострое» состоится собрание акционеров, которые должны будут выбрать кандидата на освободившуюся должность генерального директора. Сейчас врио гендиректора — экс-председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Сергей Харлашкин. Именно его кандидатуру и будут рассматривать акционеры.