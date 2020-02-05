Токио, 5 февраля, 2020, 11:56 — ИА Регнум. В новом выпуске манги «Тетрадь смерти» появился Дональд Трамп. Об этом 4 февраля сообщило игровое издание Kotaku.

В новом выпуске манги «Тетрадь смерти» появился Дональд Трамп

По сюжету последней главы, тетрадь смерти выставляют на мировые торги и единственными людьми, способными купить её, оказываются президенты КНР и США: Си Цзиньпин и Дональд Трамп. В итоге, последнему удаётся купить могущественный артефакт за $10 трлн.

Напомним, «Тетрадь смерти» — это популярная манга Цугуми Обы и Такэси Обаты, выходившая с 2003 года. По сюжету, в руки к обычному школьнику попадет тетрадь смерти — могущественный артефакт, позволяющий моментально убить любого человека на планете.