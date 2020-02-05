Берлин, 5 февраля, 2020, 08:08 — ИА Регнум. Изображение нового кроссовера Volkswagen Taigun опубликовала пресс-служба немецкой компании.

Пресс-служба Volkswagen Volkswagen Taigun

Автомобиль разработан для авторынка Индии. Он похож на кроссовер T-Cross, только новинка «растянута». Длина Taigun равна 4200 мм, а колёсная база составляет 2650 мм.

Кроссовер создан на модульной платформе MQB A0 индийской версии. Клиренс модели составляет 205 мм, а подвеска настроена с учётом особенностей индийских дорог.

В линейке агрегатов новинки бензиновый мотор с турбонаддувом производительностью 130 «лошадей» объёмом 1,5 л. Стоит отметить, что этот мотор имеет технологию отключения цилиндров. Второй трехцилиндровый мотор 1,0 TSI имеет производительность 115 л. с. Он разгоняется от 0 до 100 км/ч за 9,9 с. Максимальная скорость авто составляет 183 км/ч.

Напомним, дилеры компания Volkswagen приступили к реализации в Великобритании новой модели кабриолета T-Roc, которая позиционируется как кроссовер с полностью складной крышей. Стоит отметить, что это единственное авто подобного типа.

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