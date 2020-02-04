Санкт-Петербург, 4 февраля, 2020, 18:04 — ИА Регнум. Петербург находится среди лидеров по спросу на билеты чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом заявил 4 февраля генеральный директор Оргкомитета Евро-2020 в Санкт — Петербурге Алексей Сорокин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион в Петербурге, где пройдут матчи Евро-2020

«Санкт-Петербург находится в числе лидеров по конкурсу на один билет. Спрос на матчи очень большой, у нас есть уверенность, что пустых мест не будет», — сказал Сорокин.

Он напомнил, что сейчас заканчивается вторая волна продаж, она завершится в феврале, затем состоится третья, в апреле-мае, так что шанс купить билет остаётся.

Добавим, на этот раз часть билетов будет электронными, это одно из фундаментальных отличий от проведения Мундиаля 2018 года в России.

«У нас есть уверенность, что перестройка контроля доступа не вызовет никаких сложностей, технически мы полностью готовы к этому», — добавил Сорокин.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет четыре матча: три игры группового этапа и четвертьфинал.