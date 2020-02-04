Санкт-Петербург, 4 февраля, 2020, 18:01 — ИА Регнум. Эпидемия коронавируса не должна повлиять на проведение чемпионата Европы по футболу, который частично пройдет в Петербурге в 2020 году. Об этом заявил 4 февраля руководитель операционной деятельности UEFA на стадионах Евро-2020 Андреас Шар, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове Петербурга

«До турнира осталось около 100 дней, и, конечно, мы не знаем, что может случиться, но если потребуется ввести какие-то дополнительные меры контроля по требованию российского правительства, мы их применим, конечно. Но на данный момент мы не думаем, что это как-то повлияет», — сказал Шар.

Такое же мнение высказал генеральный директор Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

«Нет, никакого воздействия на проведение турнира это не окажет», — заявил он.

С 4 по 6 февраля в Петербурге состоится пятый, заключительный инспекционный визит UEFA по подготовке города к матчам международного турнира.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет четыре матча: три игры группового этапа и четвертьфинал.