О науке в Конституции будет сказано отдельно
Москва, 4 февраля, 2020, 18:06 — ИА Регнум. «Формулировка о признании приоритетной значимости науки и технологий для развития страны появится в Конституции», — заявил, отвечая на вопрос ИАREGNUM о сути предложенных учеными поправок в Основной закон России, президент РАН Александр Сергеев на пресс-конференции в Москве.
Он отметил, что о науке в действующей Конституции тоже говорится. Но не отдельно, а вместе с другими видами творческой деятельности, в частности, художественным творчеством и культурой.
Академик Сергеев считает такую формулировку не только своевременной, но абсолютно необходимой в свете тех задач, которые сформулированы в Национальных проектах. А именно: войти в пятерку крупнейших экономик мира. Иными словами, в число стран-лидеров по передовым направлениям науки и технологий.
22 января 2020 года, по словам главы РАН, перечисленные поправки были направлены в Рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Они были одобрены участниками группы.
Хабриева также отметила, что «есть дополнения, которые касаются уже конкретных обязательств государства». По ее словам, сейчас вопрос об обязательствах государства реализуется через полномочия Правительства РФ, и эта норма работает.
«Говорится, что Правительство РФ обеспечивает проведение в РФ единой госполитики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, соцобеспечения и экологии. Предлагается дополнить этот перечень полномочий Правительства РФ дополнительной нормой, где говорится, что Правительство обеспечит государственную поддержку научно-технологического развития РФ, сохранение и развитие научно-технологического потенциала страны», — рассказала сопредседатель Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.