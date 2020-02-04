Минск, 4 февраля, 2020, 15:17 — ИА Регнум. Вопросы предоставления Россией кредитов, а также поставок нефти и газа в Белоруссию прокомментировал 4 февраля Александр Лукашенко. Он также рассказал о запланированных на 7 февраля переговорах с Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Александр Лукашенко во время посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда», 4 февраля 2020 года

Кремль обманул Лукашенко, поведал белорусский лидер:

Александр Лукашенко «Но если вы пообещали за 5 лет (когда «Белтрансгаз» купили) вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли».

«Мы готовы сотрудничать. Но это должно быть честно, прозрачно и искренне. Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе. Сегодня $127 за 1 тыс. куб. м газа предложили. Спотовые цены в Европе — до $100 газ стоит. Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите. Кто кого кормит, показывает товарооборот. У нас сегодня отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией $9 млрд. То есть они у нас продают на $9 млрд больше, чем покупают. Так кто кого кормит? Специалисты это понимают. А идет пропаганда, начинают уже россиян настраивать против Батьки Лукашенко и Белоруссии. Зачем им это надо? Ушли те времена, когда кричали, что Лукашенко схватит шапку Мономаха», — приводятся его слова в официальном сообщении.

Нефть из России его тоже не устраивает:

Александр Лукашенко «Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам».

По его словам, в России не соглашаются на предложения Минска и настаивают также на существенной премии компаниям за поставку нефти в Белоруссию. В официальном сообщении не разъясняется, как появилась премия при поставках в другую часть Союзного государства, а также не упоминается об отсутствии вывозной пошлины при поставках российской нефти на белорусские НПЗ.

«А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?», — задал он вопрос работникам белорусского провинциального госпредприятия.

Лукашенко пожаловался на «пропаганду» в российских СМИ, При этом он отметил, как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, что в России появились некие «здравые голоса, которые говорят, что с белорусами так нельзя».

«Притом мы же не просим у них никаких денег. Мы уже и кредиты им заплатили за прошлый год, не перекредитовывались. А если говорить по кредитам, то американцы им платят 1,5% за то, что они там валюту держат, а мы им платим от 4% до 6%. Счастье нам подарили — $1 млрд ежегодно мы России платим. Они удачно разместили свои деньги», — сообщил бессменный белорусский лидер.

Белоруссия не просит у России кредитов и предлагает сотрудничество, сообщил он, сказав: «Нет, не хочется. Хочется, понимаете, по-византийски по голове ударить и наклонить. Зачем это нужно?».

«Мы хотим просто честных, чистых, прозрачных отношений. Не хотите — пусть скажут нам об этом. И не кричат: «Ах, Помпео приехал. Завтра Трамп приедет… Что они будут делать?», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Он также сказал: «По поводу того, куда мы смотрим, если кого-то из россиян это волнует, то они пусть посмотрят на своего двуглавого орла — они смотрят и туда, и сюда. А мы в центре. Поэтому мы смотрим, что происходит вокруг. И мы не Россия. Это «медведь» — огромная страна. Им можно смотреть на восток, запад, и больше никуда».

«А мы, если только что-то прозеваем, то нашему орлу и голову открутят, и похоронят. Поэтому мы вокруг смотрим, мониторим и живем своим умом», — добавил он.