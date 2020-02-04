Санкт-Петербург, 4 февраля, 2020, 11:22 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал не ловить «политический хайп» на теме гипотетического объединения региона с Санкт-Петербургом, а призвал к энергетической, транспортной и социальной интеграции двух соседних субъектов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Александо Дрозденко

Напомним, 23 января областное отделение партии «Родина» предрекло Ленобласти экономическую деградацию и развал, если в ближайшее время регион не объединится с Петербургом в административных границах большой Санкт-Петербургской губернии.

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«Если говорить об интересах жителей, то нужно говорить не о разделе Ленинградской области или объединении — это просто изменение границ, которое не даст ни экономического, ни социального, ни политического эффекта. Нужно говорить о другом. И об этом, я заявляю, нужно поднимать вопросы — и я буду предлагать в этом году подписать соглашение с Петербургом о полной интеграции экономической, социальной интеграции и транспортной интеграции», — заявил 4 февраля Александр Дрозденко.

Он предложил установить в Петербурге и приграничных регионах Ленобласти единые тарифы на энергоресурсы, на транспорт, вместе строить дорожные развязки, полигоны для мусора, а также уровнять социальные льготы.

«Давайте вопрос ставить по-другому. Нам нужно на карте что-то изменить, потому что мы хотим перерисовать границы, или нам нужно, чтобы люди двух субъектов стали жить лучше, качественней, и экономически два субъекта получили стимул для развития? Дело не в границах. Дело в людях. Нужно думать о людях, а не о границах, и не ловить политический хайп», — заключил Дрозденко.

Добавим: эксперты отмечают, что политическое решение о возможном объединении двух регионов будет приниматься только в Москве.