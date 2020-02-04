Якутск, 4 февраля, 2020, 10:28 — ИА Регнум. Из-за закрытия границ с КНР в связи с распространением коронавируса цены на помидоры и огурцы в Якутии бьют рекорды.

Огурцы

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Региональное ИА Якутия Дейли изучило цены на крупнейшей оптовой овощебазе Якутска, куда раньше жители северного города шли, чтобы существенно сэкономить на покупке овощей. Сейчас сэкономить уже не получится.

Огурцы из Китая (последний завоз) продают по 380 рублей, помидоры — по 400. И это — на оптовой базе. При этом, как отмечает издание, ценников нигде не видно. Судя по всему, торговцы боятся мониторинга цен, обещанного властями Якутска. Продавцы предупреждают, что в городских обычных магазинах цены еще выше — там цена на кило помидоров доходит до 500 рублей.

Со «старого» китайского завоза осталось немного залежалых огурцов по 200 рублей, помидоров — по 250. Но скоро они закончатся. На оптовой базе нашлись уже и помидоры из Азербайджана — по 300 рублей за кило. Все продавцы на оптовой базе предупреждали: пока не «откроют» Китай, цены на помидоры и огурцы не упадут.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев призвал не допустить необоснованного роста цен на овощи из-за закрытия границ с Китаем. Мэрия Якутска уже приступила к мониторингу цен и намерена применять ограничения к недобросовестным торговцам.