Ватикан, 4 февраля, 2020, 10:02 — ИА Регнум. В календаре папы Римского Франциска в феврале этого года стоит встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает католический портал Il seismografo. Помимо Зеленского понтифик в феврале примет наследного принца Бахрейна Сальмана бен Хамад Аль Халифа, премьер-министра Бангладеш Шейх Хасину, президентов Венгрии Яноша Адера и Азербайджана Ильхама Алиева.

Иван Шилов ИА REGNUM

В начале января 2020 года глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук заявил, что в УГКЦ надеются, что Зеленский пригласит папу Франциска на Украину. Об этом Шевчук рассказал украинскому порталу «Главком».

«Мы не имеем пока информации о том, что готовится визит Франциска на Украину, — сказал архиепископ. — Мы надеемся, что и новый президент пригласит папу на Украину и что со стороны украинского общества (независимо от конфессий) будет положительное отношение и осознание важности такого жеста для скрепления украинской государственности».

Глава УГКЦ также отметил, что в прошлом году греко-католики в очередной раз официально пригласили папу Римского на Украину.