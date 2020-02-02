Боевики ИГИЛ* похитили двух курдов в Иракском Курдистане
* ИГИЛ — запрещённая в России организация
Туз-Хурмату, Ирак, 2 февраля, 2020, 15:46 — ИА Регнум. Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили в близ иракского города Туз-Хурмату двух курдских жителей, об этом 2 февраля сообщает Rudaw.
Freedom House
Террористы
Мэр города Навжул Джамал Салих в комментарии изданию подтвердил данный факт, отметив что похищенные были родными братьями.
Мужчины пасли скот возле одного из сел, неподалеку от города, тогда на них и напали террористы.
Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировали свою деятельность по похищению людей в Ираке, особенно в регионах, оспариваемых между Эрбилем и Багдадом.
ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.