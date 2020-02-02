Багдад, 2 февраля, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Ираку Жанин Хеннис-Пласшерт приветствовала назначение нового премьер-министра страны Мохаммеда Тауфика Аллави, об этом 2 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ирака

В субботу, 1 февраля, президент Ирака Бархам Салех предложил Аллави, ранее занимавшему пост министра связи, сформировать правительство.

«Ираку необходимо срочно двигаться вперед. Перед новым премьер-министром стоит серьезная задача: быстро сформировать правительство для проведения важных реформ», — говорится в заявлении Хеннис-Пласшерт, цитируемом изданием.

Напомним, прежний премьер-министр Адиль Абдул-Махди был вынужден подать в отставку на фоне акций протеста, продолжающихся в стране с начала октября 2019 года.