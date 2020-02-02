Амстердам, 2 февраля, 2020, 09:27 — ИА Регнум. 31 января второй день подряд в Нидерландах проходили забастовки учителей. Тысячи учителей приняли участие в протестных акциях. Они требуют структурных инвестиций в сферу образования и уменьшения нагрузки на учителей. Нынешняя забастовка — вторая в этом году и шестая за последние три года.

Пустой школьный класс

Министр образования Ари Слоб накануне забастовки заявил, что сочувствует учителям и разделяет их беспокойство по поводу нехватки педагогических кадров, но что он не располагает дополнительными средствами.

В прошлом году на поддержку системы школьного образования было выделено 460 миллионов евро, однако эта сумма рассчитана только на два года.