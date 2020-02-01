Нью-Йорк, США, 2 февраля, 2020, 02:06 — ИА Регнум. Лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар примет участие в работе военного комитета Ливии, которая пройдёт в Женеве. Об этом сообщается на странице миссии в Twitter.

Magharebia Халифа Хафтар

Согласие принять участие в совместной военной комиссии командующий ЛНА передал через спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии Гассана Саляме.

«Халиф Хафтар подтвердил участие ЛНА в переговорах военной комиссии «пять на пять», которые, как ожидается, скоро начнутся в Женеве», — говорится в сообщении.

Как 30 января сообщало ИА REGNUM, МИД Турции заявил, что Франция для того, чтобы иметь возможность пользоваться природными ресурсами Ливии, оказала военную помощь Хафтару.