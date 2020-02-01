Москва, 2 февраля, 2020, 00:49 — ИА Регнум. После выхода из состава Европейского союза Великобритания начнет еще больше ориентироваться на США, а потому не стоит ожидать потепления в российско-британских отношениях. Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил в Twitter.

Jonund Британский флаг

«Лондон, и без того зависимый от Вашингтона, начнёт ещё больше равняться на США», — прогнозирует Пушков.

Российский сенатор напоминает также, что Великобритания была соавтором очередной антироссийской резолюции в ПАСЕ. «Прогноз отношений негативный», — резюмирует Пушков.

Напомним, Великобритания стала первой страной, покинувший Евросоюз. Официально Brexit состоялся поздно вечером 31 января.