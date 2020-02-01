Гонконг, Китай, 1 февраля, 2020, 23:45 — ИА Регнум. Исследователи из Университета Гонконга впервые получили изображение того, как коронавирус 2019-nCoV выходит из заражённой клетки для дальнейшего распространения инфекции. Об этом сообщает Bloomberg.

Электронно-микроскопическое изображение нового коронавируса 2019 года, выращенного в клетках в Университете Гонконга

Учёные специально культивировали клетки и заражали их новым коронавирусом. На фотографии, полученной с помощью электронного микроскопа, отчётливо видно, как вирусные частицы высвобождаются с поверхности заражённой клетки, в которой они были произведены.

В настоящий момент учёные изучают поведение коронавируса в разное время заражения клетки для того, чтобы понять отличия 2019-nCoV от других типов коронавирусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что китайские учёные установили среднюю продолжительность инкубационного периода коронавируса, который составляет 5,2 дня, а также определили, что среднее число заражений острым респираторным заболеванием 2019-nCoV людей уступает примерно в пять раз аналогичному показателю кори.