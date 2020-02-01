Москва, 1 февраля, 2020, 14:42 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил самолетам воздушно-космических сил России эвакуировать граждан РФ из Китайской Народной Республики из-за распространяющегося там коронавируса 2019-nCoV. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Mil.ru Транспортный самолёт Ил-76 ВКС России

Песков подчеркнул, что эвакуация начнется уже сегодня.

«По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее поражённых коронавирусом, будут привлечены самолёты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня», — сказал глава пресс-службы президента России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сдержать распространение коронавируса в Китае пока не удается.

Вспышка началась в самом конце 2019 года. На сегодняшний день власти Китая подтверждают 11 889 случаев заражения коронавирусом. Погибли 259 человек, 268 смогли излечиться. Диагноз 18 000 уточняется.