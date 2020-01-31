Санкт-Петербург, 31 января, 2020, 19:02 — ИА Регнум. Приморский районный суд Петербурга отменил итоги выборов в округе, где в муниципалитет «Черная речка» — ныне МО «Ланское» — в сентябре 2019 года избрался брат спикера городского Заксобрания Василий Серафимович Макаров. Об этом ИА REGNUM сообщили участники процесса.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Решение было принято по результатам рассмотрения иска выдвиженца в депутаты Павла Чупрунова и иска партийного отделения «Справедливой России».

Муниципальный избирком «Черной речки» вопреки решению суда не зарегистрировал Чупрунова кандидатом, так что в бюллетени его фамилия не попала. Он выдвигался в округе №2, где также баллотировался и брат председателя Заксобрания, главного петербургского единоросса Вячеслава Макарова — Василий. Василий Макаров по итогам выборов набрал около 3 тыс. голосов и занял первое место в округе.

Теперь же Приморский суд отменил результаты выборов по этому избирательному округу, и все пять депутатов, избравшихся там, лишаются мандатов.

Заметим, прокурор просил истцам отказать. Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургском городском суде. Если же оно устоит, то в муниципалитете придется назначить повторные выборы. Однако прерогатива выбора даты здесь находится в руках того же муниципального избиркома.

Добавим, в МО «Черная речка» («Ланское») в сентябре в бюллетени для голосования попали только единороссы и четверо самовыдвиженцев. Аналогичный состав кандидатов наблюдался и в соседнем Петроградском районе, откуда регулярно избирается в парламент сам Вячеслав Макаров.