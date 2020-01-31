«Безобразный демонтаж»: депутаты Петербурга возмущены трагедией в СКК
Санкт-Петербург, 31 января, 2020, 18:37 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга намерены официально отреагировать на обрушение СКК «Петербургский», в результате которого погиб человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат от КПРФ Александр Рассудов, который ранее занимал пост председателя совета директоров строительной компании «Лидер Групп».
В этом стремлении, по словам Рассудова, его поддержал коллега-единоросс, председатель парламентской комиссии по городскому хозяйству Сергей Никешин.
«Безусловно, реакция будет. За всех депутатов отвечать не могу, но мы с Сергеем Николаевичем (Никешиным) уже это обсудили — безобразно подготовленная процедура демонтажа, и в результате трагедия», — сказал Рассудов.
Ранее он неоднократно выражал несогласие с перспективой сноса СКК, так как считал это делом решенным даже на этапе, когда проект именовался только «реконструкцией», Рассудов заявлял, что по поведению чиновников, инвестора и составленному концессионному соглашению ему было очевидно: здание приговорено к сносу.
«Я не ожидал того, что погибнут люди. Тут прежде всего соболезнования близким. Видел, что по крайней мере один строитель погиб. Речь теперь идет о человеческих жизнях, в первую очередь. Но это как раз демонстрирует, что демонтаж не был подготовлен, и в результате здание уничтожено, погиб человек», — добавил парламентарий.
Напомним, около 15:00 в Московском районе Петербурга произошло обрушение здания СКК «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина. Здание уничтожено на 80%.
На месте СКК инвесторы намерены построить к 2023 году новый спортивный комплекс. В пятницу, 31 января, рабочие приступили к демонтажу кровли, после чего началось обрушение.
На месте ЧП работают 40 единиц техники и 138 человек личного состава. Они нашли под завалами тело погибшего рабочего.«Опасности дальнейшего разрушения на сейчас нет», — заявил глава ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.