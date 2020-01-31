Санкт-Петербург, 31 января, 2020, 18:37 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга намерены официально отреагировать на обрушение СКК «Петербургский», в результате которого погиб человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат от КПРФ Александр Рассудов, который ранее занимал пост председателя совета директоров строительной компании «Лидер Групп».

Дарья Драй ИА REGNUM СКК Петербургский после обрушения

В этом стремлении, по словам Рассудова, его поддержал коллега-единоросс, председатель парламентской комиссии по городскому хозяйству Сергей Никешин.

«Безусловно, реакция будет. За всех депутатов отвечать не могу, но мы с Сергеем Николаевичем (Никешиным) уже это обсудили — безобразно подготовленная процедура демонтажа, и в результате трагедия», — сказал Рассудов.

Ранее он неоднократно выражал несогласие с перспективой сноса СКК, так как считал это делом решенным даже на этапе, когда проект именовался только «реконструкцией», Рассудов заявлял, что по поведению чиновников, инвестора и составленному концессионному соглашению ему было очевидно: здание приговорено к сносу.

«Я не ожидал того, что погибнут люди. Тут прежде всего соболезнования близким. Видел, что по крайней мере один строитель погиб. Речь теперь идет о человеческих жизнях, в первую очередь. Но это как раз демонстрирует, что демонтаж не был подготовлен, и в результате здание уничтожено, погиб человек», — добавил парламентарий.

Напомним, около 15:00 в Московском районе Петербурга произошло обрушение здания СКК «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина. Здание уничтожено на 80%.

На месте СКК инвесторы намерены построить к 2023 году новый спортивный комплекс. В пятницу, 31 января, рабочие приступили к демонтажу кровли, после чего началось обрушение.

На месте ЧП работают 40 единиц техники и 138 человек личного состава. Они нашли под завалами тело погибшего рабочего.«Опасности дальнейшего разрушения на сейчас нет», — заявил глава ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.