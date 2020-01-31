Санкт-Петербург, 31 января, 2020, 17:37 — ИА Регнум. Спасатели обнаружили тело погибшего рабочего, который вместе с напарником участвовал в демонтаже кровли СКК «Петербургский». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Машины МЧС на месте обрушения

«В 17:25 мск под завалами СКК обнаружено тело погибшего», — говорится в сообщении ведомства.

Погибшему было 29 лет.

Напомним, около 15:00 в Московском районе Петербурга произошло обрушение 80% здания СКК «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина. Ранее эксперты выдали заключение, что конструкция крыши находится в аварийном состоянии. На месте СКК намерены построить новый спортивный комплекс. В пятницу рабочие приступили к демонтажу кровли, после чего началось обрушение.