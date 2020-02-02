Война: Красная армия разгромила немцев под Сталинградом. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Истории победителей
Москва, 2 февраля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 2 февраля: в 1943 году победой Красной армии завершилась Сталинградская битва — войска Донского фронта разгромили гитлеровцев.
Битва на Волге была главным переломным сражением не только в ходе Великой Отечественной войны, но и Второй мировой войны в целом. Немецко-фашистские захватчики и их союзники под Сталинградом потеряли около четверти сил.