Санкт-Петербург, 31 января, 2020, 17:29 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился принять все необходимые меры по ликвидации последствий обрушения здания СКК «Петербургский» и провести всестороннее расследование случившегося.

Дарья Драй ИА REGNUM СКК «Петербургский» после обрушения

В настоящее время Беглов находится с рабочим визитом в Москве.

Глава региона связался с начальником ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексеем Аникиным и с главой компании-концессионера «СКА-Арена» Игорем Забираном.

Беглов поручил Аникину «срочно принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшего обрушения здания и недопущению людей на территорию спортивно-концертного комплекса», — сообщили в Смольном.

Губернатор потребовал строгого соблюдения техники безопасности при проведении работ.

Напомним, ЧП произошло около 15:00 мск. В момент работ по демонтажу крыши вся конструкция рухнула. В результате один из рабочих не успел добежать до висящей на кране люльки и вместе с крышей упал вниз. Его тело уже найдено под завалами.

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, обрушилось 80% здания, примерная площадь обрушения — 25−28 тысяч кв. метров.