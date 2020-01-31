Как выглядит рухнувшее здание СКК в Петербурге — фото с места ЧП
Санкт-Петербург, 31 января, 2020, 17:09 — ИА Регнум. Фотокорреспондент ИА REGNUM находится на месте обрушения здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский». На сделанных несколько минут назад фотографиях можно увидеть масштаб обрушения.
Дарья Драй ИА REGNUM
СКК «Петербургский» после обрушения
Дарья Драй ИА REGNUM
Машины МЧС
Дарья Драй ИА REGNUM
СКК «Петербургский» после обрушения
Дарья Драй ИА REGNUM
СКК «Петербургский» после обрушения
Дарья Драй ИА REGNUM
СКК «Петербургский» после обрушения
Напомним, по данным МЧС, во время обрушения рухнуло 80% конструкций стен и кровли. Площадь обрушения составила 25−28 тысяч квадратных метров. Под завалами найдено тело погибшего рабочего. на месте ЧП работают около 100 сотрудников оперативных служб.