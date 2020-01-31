Санкт-Петербург, 31 января, 2020, 17:09 — ИА Регнум. Фотокорреспондент ИА REGNUM находится на месте обрушения здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский». На сделанных несколько минут назад фотографиях можно увидеть масштаб обрушения.

Дарья Драй ИА REGNUM СКК «Петербургский» после обрушения

Дарья Драй ИА REGNUM Машины МЧС

Дарья Драй ИА REGNUM СКК «Петербургский» после обрушения

Дарья Драй ИА REGNUM СКК «Петербургский» после обрушения

Дарья Драй ИА REGNUM СКК «Петербургский» после обрушения

Напомним, по данным МЧС, во время обрушения рухнуло 80% конструкций стен и кровли. Площадь обрушения составила 25−28 тысяч квадратных метров. Под завалами найдено тело погибшего рабочего. на месте ЧП работают около 100 сотрудников оперативных служб.