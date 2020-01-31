Санкт-Петербург, 31 января, 2020, 16:03 — ИА Регнум. Очевидец обрушения СКК «Петербургский», которое произошло 31 января в Московском районе Петербурга, рассказал ИА REGNUM, как это происходило.

Дарья Драй ИА REGNUM На месте обрушения СКК

«Я в этот момент разговаривал по телефону, и тут раздался страшный свист, как ракета взлетает. Посмотрел в окно и увидел, как оседает здание и поднимается огромная туча пыли. Так она провисела над СКК несколько минут после чего ветром ее снесло в сторону Парка Победы», — рассказал собеседник агентства.

Очевидца возмутило, что обычно при проведение таких работ окружающих оповещают, устанавливают оцепление, однако ничего подобного сделано не было.«Мне показалось, что это был взрыв. Только что было здание и тут пустое место и оседающее облако пыли», — сказал собеседник.

Напомним, около 15:00 мск на Гарарина, 8 произошло обрушение. Сегодня там рабочие приступили к демонтажу кровли СКК. В результате, произошло обрушение, один из рабочих, находившийся в строительной люльке уцелел, однако второй, судя по видеозаписям с квадрокоптера, добежать до люльки на кране не успел. На месте работают спасатели, скорая и остальные службы.