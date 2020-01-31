Санкт-Петербург, 31 января, 2020, 15:23 — ИА Регнум. Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» обрушился вскоре после начала работ по демонтажу крыши. Об этом сообщают очевидцы.

Марина Колокольцева Обрушение СКК

Инвестор «СКА-Арена» начал работы по сносу мембранной кровли СКК в рамках проекта «реконструкции». С утра 31 января несколько кранов окружили арену и начали подпиливать опоры.

Около 15:00 произошло полное обрушение, крыша упала внутрь, стены также обрушились.

«Только что взорвали СКК», — решили местные жители, написавшие об этом в паблике противников сноса.

«Услышали из парка, бегу домой смотреть, что с квартирой», — заявила Вера Зюмычева. Местные опасаются, что соседние пятиэтажные дома пострадали.