Москва, 31 января, 2020, 13:18 — ИА Регнум. В 2019—2020 году студенческая олимпиада «Я — профессионал» серьезно расширила набор конкурсных направлений. В число новых олимпиадных дисциплин вошли агрономия и агроинженерия.

Фото предоставлено пресс-службой олипиады «Я — профессионал» Пшеница

Вуз-организатор этих направлений — РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. К разработке олимпиадных заданий Тимирязевская академия привлекла целый спектр производственных предприятий, НИИ и представителей АО «Россельхозбанк».

Одним из авторов заданий по агроинженерии стал доктор технических наук, член-корреспондент РАН, заместитель директора Федерального научного агроинженерного центра ВИМ Алексей Дорохов. О своей работе в рамках олимпиады он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Алексей Семенович, среди приоритетов Вашего центра перечислены две дюжины высокотехнологичных направлений. Неужели мы стоим на пороге новой эры в агроинженерии?

Внедрение систем роботизации и автоматизации в животноводстве и растениеводстве в последние десятилетия активно развивается. В национальной Стратегии научно-технологического развития РФ, утвержденной президентом, переход к высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству прописан отдельным пунктом. Поэтому работа центра ВИМ — это решение задач не завтрашнего дня, а дня настоящего.

Фото предоставлено пресс-службой олипиады «Я — профессионал» Студенты на практическом занятии

Внедрение решений по использованию цифровых интеллектуальных технологий, роботизация аграрного производства влечет за собой новые вызовы. Востребованными оказываются высококвалифицированные кадры, которые могут управлять новыми системами. Мы переходим к тому, что современный «крестьянин» больше не исполнитель тех или иных операций, а управленец автоматизированными системами.

О вопросе подготовки кадров в российских аграрных вузах — есть ли разрыв между тем, чему учат на парах, и тем, что ждет выпускника на агропредприятии?

Сельскохозяйственные университеты дают хорошую базовую теоретическую подготовку. Мы видим это на примере тех молодых сотрудников, которые работают у нас в Центре и на предприятиях, с которыми мы сотрудничаем. Вместе с этим, сегодняшний день требует от агроинженера междисциплинарных знаний: компетенции в области робототехники, искусственного интеллекта, обработки больших данных. Поэтому большинство вузов начинают сотрудничать с аграрными предприятиями и НИИ, чтобы знакомить своих студентов с современной сельскохозяйственной инфраструктурой.

Наш Центр открыт для студентов: мы реализуем магистерские программы, осуществляем подготовку аспирантов и докторантов. Именно кластерный подход мы считаем залогом уменьшения разрыва между образованием, наукой и производством.

Фото предоставлено пресс-службой олипиады «Я — профессионал» Работа с пчелиными ульями

В 2019—2020 году Ваш Центр впервые принимает участие в подготовке заданий для участников олимпиады «Я — профессионал». Что из того, чем занимается агроинженерный Центр ВИМ, попадет в задания финала олимпиады?

Центр ВИМ с удовольствием принял приглашение Тимирязевки участвовать в олимпиаде и помогать в разработке заданий. Мы находимся в постоянном поиске талантливой молодежи, креативных конструкторов, ребят, которые одновременно обладают знаниями в IT и в аграрных науках. Поэтому мы хотели бы оценить уровень компетенций ребят в области компьютерного моделирования, прототипирования и аддитивных технологий, полимерных материалов; эксплуатации современной техники и ресурсосберегающих технологий. Образовательная программа «Агроинженерия» во всех вузах включает то, что мы будем проверять на олимпиаде. Мы рассчитываем, что для студентов наши вопросы будут сложными, но «решаемыми».

Фото предоставлено пресс-службой олипиады «Я — профессионал» Образцы

Получается, что для Вас участие в олимпиаде — это возможность привлечь лучших студентов на свои предприятия?

Совершенно верно! ФНАЦ ВИМ — это центр с широкой географией и большим спектром задач, поэтому мы постоянно нуждаемся в людях, которые обладают твердой базой и способны развиваться, осваивать новые направления. Кажется, что олимпиада «Я — профессионал» — это одна из площадок с высокой концентрацией таких студентов.

Уже этим летом мы готовы предложить дипломантам олимпиады стажировки на наших предприятиях. Благодаря присутствию Центра во многих городах мы не будем «вымывать» кадры из регионов в Москву, а, напротив, посодействуем их карьере в родных городах.

Первое личное знакомство с участниками олимпиады пройдет совсем скоро: 4 февраля начнется зимняя школа Тимирязевской академии и Россельхозбанка «Развитие АПК. Вызовы времени». Туда приедут самые мотивированные ребята, которые выиграли дополнительный конкурс. Для них мы организуем экскурсию по Центру.

Фото предоставлено пресс-службой олипиады «Я — профессионал» В лаборатории

Если бы у Вас была возможность принять участие в олимпиаде «Я — профессионал», какие направления вы бы выбрали?

Думаю, если бы сегодня я учился в аграрном университете, то много времени посвящал бы не только профильным наукам, но и освоению информационных технологий. Было бы интересно проверить свои знания по направлениям «Программирование» и «Искусственный интеллект». За IT-решениями стоит будущее очень многих сфер жизни, и сельское хозяйство — не исключение.