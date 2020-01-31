Москва, 31 января, 2020, 13:01 — ИА Регнум. Почти 65% участников опроса ИА REGNUM считают российскую правоохранительную систему неэффективной. Противоположное мнение — у менее чем 16%, и около пятой части с ответом затруднились.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос № 6 «Эффективна ли российская правоохранительная система в выявлении и пресечении преступлений, как Вы считаете?», %

Весьма показательно, что среди силовиков оценка собственной неэффективности ещё жёстче — 66%. При этом 23% из них считают свою деятельность эффективной, что есть максимум по данному пункту опроса. Чуть ниже — в 22% — эффективность отечественной правоохранительной системы оценивает чиновничество.

Меньше всего верят в эффективность российской правоохранительной системы 80%самых состоятельных респондентов и их социальные антиподы — 76% опрошенных с доходами значительно ниже среднего.

Из сторонников парламентских партий респонденты, поддерживающие «Единую Россию», показали уникальное для данного пункта опроса распределение мнений: 31% из них верят в эффективность правоохранителей, что в два раза выше, чем среди сторонников КПРФ, в полтора раза — чем среди сторонников ЛДПР, и почти в три раза — чем среди сторонников СР.

Опрос прошел с участием 18 319 читателей ИА REGNUM.