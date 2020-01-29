Москва, 29 января, 2020, 18:03 — ИА Регнум. Отставка Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии закономерна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявил депутат Госдумы, ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике Евгений Ревенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Игнатьев

«То, что в последнее время позволял себе теперь уже бывший глава Чувашии, не вписывается в задачу, которую ставил перед нами президент. И именно поэтому партия заняла принципиальную позицию и исключила из своих рядов Михаила Игнатьева за поступки, которые, на наш взгляд, несовместимы ни с членством в партии «Единая Россия», в правящей партии, ни с должностью главы региона. И как логичное продолжение, ожидаемое продолжение последовала его отставка», — отметил Ревенко.

Он напомнил, что в послании Федеральному собранию, обращаясь к парламенту, к главам регионов, президент говорил о самом важном, чем должны заниматься все руководители — служить людям и отдавать полностью себя на благо людей.

«Всем руководителям от муниципального депутата до чиновника высокого ранга нельзя забывать о том, что сказал нам президент: служите людям. Уважительно относиться к людям, не позволять себе хамство и чванство. Это нетерпимо в современном обществе. Относиться нужно к людям исключительно уважительно, нельзя себя ставить выше других, и это, на мой взгляд, одно из условий успешной работы на любом посту», — подчеркнул Ревенко.

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, сообщается на сайте Кремля. Игнатьев был освобожден от должности «в связи с утратой доверия», говорится в сообщении. Временно исполняющим обязанности главы региона стал Олег Николаев.

Ранее манера Игнатьева вручать ключи МЧС от противопожарной техники вызвала скандал.