Москва, 29 января, 2020, 17:40 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности главы Чувашии президент России Владимир Путин назначил Олега Николаева. Соответствующий указ президента опубликован сегодня, 29 января, пресс-службой Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Олег Николаев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня президент России отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Накануне Игнатьев был исключен из партии «Единая Россия». Причиной стал скандал с участием Игнатьева и офицера МЧС. На церемонии передачи подразделению МЧС новых служебных автомобилей Игнатьев заставил офицера подпрыгивать за ключами. Эпизод попал на видео. а затем был распространен в интернете.

Напомним, что Олег Николаев — депутат Государственной думы и председатель комитета Госдумы по делам национальностей.