Москва, 29 января, 2020, 17:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Gov.cap.ru Михаил Игнатьев

Документ подписан в связи с утратой доверия.

Как сообщало ИА REGNUM, 58-летний Михаил Игнатьев возглавляет Чувашию более 9,5 лет, второй срок его полномочий истекает в августе 2020 года. Впервые он возглавил республику в 2010 году: 28 июля по представлению Дмитрия Медведева, на тот момент являвшегося президентом России, Госсовет Чувашии наделил его полномочиями главы региона, инаугурация состоялась 29 августа.

В июне 2015 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Михаила Игнатьева и назначил его временно исполняющим обязанности руководителя республики до выборов, которые состоялись 13 сентября 2015 года. По итогам голосования Игнатьев, выдвинутый «Единой Россией», выиграл выборы с 65,54% голосов избирателей. На втором месте был депутат Госсовета Чувашии Олег Николаев с 14,73% голосов («Справедливая Россия»), на третьем — лидер чувашских коммунистов и депутат Госдумы Валентин Шурчанов с 12,76% голосов избирателей. Депутат Госдумы, «варяг» Константин Субботин (ЛДПР) набрал 3,35% голосов. Явка составила 58,65%. В том числе в Чебоксарах Игнатьева поддержало 55,6% избирателей, явка — 46%.