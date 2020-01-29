Санкт-Петербург, 29 января, 2020, 16:11 — ИА Регнум. Упадок яхтенной инфраструктуры Петербурга достиг таких масштабов, что иностранный яхтсмен может оказаться в акватории Невы только по велению случая. Об этом заявил 28 января спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Водный спорт на Финском заливе

«У нас было 33 яхт-клуба в советское время. Сейчас три осталось. И если в Хельсинки заходят 10 000 яхт и оставляют деньги там, в Таллин — 5000, то у нас до 70 еле дотягивается. И то, наверное, если каким-то ветром их занесёт так, нечаянно», — заявил единоросс.

Он указал, что сейчас территории Речного яхт-клуба профсоюзов на Петровской косе в центре Петербурга находится под угрозой застройки жильем. Предположения, что апарт-отели, которые там планируются, будут пользоваться популярностью у яхтсменов, депутат считает наивными.

«Если мы дадим возможность застроить, то понятно, что доступ к акватории будет закрыт для всех жителей, а Петровская коса прекратит быть местом отдыха для петербуржцев», — заключил Макаров.