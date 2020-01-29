Москва, 29 января, 2020, 15:49 — ИА Регнум. Российское правительство под руководством Дмитрия Медведева, ушедшее в отставку после прочтения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, многое сделало для страны, несмотря на то, что работало в непростых условиях. Такое мнение 29 января высказал российский президент Владимир Путин на встрече с ушедшими в отставку членами правительства.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Вячеслав Володин

«Правительство под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева работало в непростых условиях, сложностей было много, и, разумеется, на 100% никогда и нигде планы не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал российский лидер.

Также он отметил, что правительству было непросто выявить цели национального развития, разработать механизм их достижения — национальные проекты, а также проводить текущую работу полномасштабного и разнопланового типа по развитию экономики и социальной сферы в России.

«Сделано, действительно, немало», — сказал президент Путин и поблагодарил экс-членов правительства за эту работу.

Также он отметил, что надеется на то, что они используют свой опыт для работы на новых местах, чтобы составить единую расширенную команду.

«Исхожу из того, что мы будем представлять из себя такую большую единую расширенную команду. Я очень на вас рассчитываю», — заключил российский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле состоялось совещание по нераспространению коронавируса в России. На встрече присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.