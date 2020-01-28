Санкт-Петербург, 28 января, 2020, 18:13 — ИА Регнум. Велодорожку на набережной реки Фонтанки в центре Петербурга защитят от муниципальных депутатов МО «Сенной округ». Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Велосипедист на дороге

О необходимости ликвидации велодорожки, создания которой добивались местные жители, заговорили, когда в сеть попал документ за подписью главы МО «Сенной округ», члена «ЕР» Натальи Астаховой. Она поручала собрать совещание по поводу велодорожки по следам «многочисленных обращений граждан», которые якобы требуют увеличения числа парковочных мест на набережной Фонтанки за счет демаркировки полос для велосипедистов.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга провел встречу с муниципалами «Сенного округа», а также с депутатами соседних муниципалитетов, горожанами и представителями велосообщества.

Первые говорили о «невостребованности и небезопасности» велополосы, к тому же, настаивали они, одно ее создание ущемило права жителей МО «Сенной округ», ведь среди них не проводили опросов общественного мнения.

«Вместе с тем представители муниципальных образований «Литейный округ», «Дворцовый округ» и «Екатерингофский», равно как и представители городского велодвижения, напротив, отметили положительные эффекты от реализованного проекта, востребованность велополосы и улучшение условий для движения автомобильного транспорта после сокращения парковочного пространства», — сообщили в КРТИ.

Чтобы усилить безопасность движения, было предложено ограничить скоростной режим и обустроить искусственные неровности на аварийноопасных участках набережной Фонтанки. В КРТИ также отмечают, что необходимость развития инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов определена Транспортной стратегией Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Кроме того, в Стратегии социально-экономического развития Петербурга тоже обозначен приоритет сдерживания роста использования личных автомобилей и развитие веломаршрутов.

В Петербурге автомобили есть у 68% петербуржцев, указывают в Смольном. «Приоритеты при принятии решений по вопросам развития транспортной системы определены стратегией в следующей последовательности: пешеход — городской пассажирский транспорт — личный автотранспорт», — добавили в КРТИ.

В результате встречи чиновники решили регулярно проводить общественные обсуждения по трассировкам и проектам веломаршрутов. На набережной реки Фонтанки они попробуют упорядочить парковочное пространство, выделив место для туристических автобусов.