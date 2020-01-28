Санкт-Петербург, 28 января, 2020, 14:05 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Александр Беглов требует справиться с дисбалансом социальной инфраструктуры по сравнению с жилой застройкой. Об этом он заявил 28 января на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Александр Беглов

Беглов отметил, что, дабы к 2024 году «войти в норматив» по национальным проектам, нужно построить в Петербурге 300 объектов социальной инфраструктуры.

«Этот дикий дисбаланс надо менять», — сказал Беглов.

Если даже требовать с застройщика возведения детсадов и школ, то городу все равно придется выкупать помещения, строить транспортную инфраструктуру, подводить трубы. На это к 2024 году потребуется порядка 640 млрд рублей, что равняется годовому бюджету всего города.

«Застройщики должны брать на себя соответствующие обязательства, у города на сегодняшний день таких средств нет», — напомнил Беглов.