Санкт-Петербург, 28 января, 2020, 13:49 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Александр Беглов пристыдил подчиненных за низкие темпы строительства школ и детских садов, вспомнив о блокаде Ленинграда, а также призвал гнать «жуликов», которые зарабатывают на государственном подряде. Заявление прозвучало 28 января на заседании правительства города, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Александр Беглов

Беглову напомнили о проблеме Лиговского путепровода, реконструкция которого встала из-за банкротства компании «Пилон» и разрыва госконтракта, что привело к мучениям двух районов города, постоянно стоящих в пробках.

На заседании также обсудили ликвидацию дисбаланса социальной инфраструктуры, которой Петербургу не хватает настолько, что в новых жилых микрорайонах нет ни поликлиник, ни школ, ни детсадов.

«При заключении соответствующих контрактов надо очень внимательно смотреть, — заявил Беглов. — Нам не нужны жулики. Я, может быть, эмоционально скажу: 18 января, когда произошел прорыв блокады, была поставлена задача — по левому берегу сделать железнодорожную ветку. За 17 дней в болоте через Неву 33 км. 17 дней — 33 км железнодорожной ветки. А мы не можем детский садик построить и школу. Строим 2,5 года, потом разоряемся, потом еще кто-то бегает, потом с помощью ГУВД ищем их где-то в других странах, вытаскиваем их, наследников, еще кого-то».

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Александр Беглов напомнил, что во время блокады железнодорожные пути за столь короткий срок сумели возвести женщины и пожилые люди.

«А у нас? Деньги есть, материалы есть, техника есть. Все есть. Жулики! С жуликами надо разбираться очень строго. Все судебные дела довести до конца. И гнать их из города, просто гнать», — заключил губернатор Петербурга.