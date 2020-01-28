* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 28 января, 2020, 04:11 — ИА Регнум. Самовербовка — малоизученный психологический феномен, который мы сейчас наблюдаем на развитии механизма, при котором уже не террористическая организация пришла к человеку, а он — к ней. С появлением ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призывы к терроризму уже играют роль не просто рекламного проспекта, а выполняют функцию приказа, считает эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко. Как повлияла деятельность ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на джихадистское сообщество, Серенко рассказывает в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террор

У ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) есть два отличия от всех прочих террористических формирований: минимальное общение между членами группы и появление стихийных ячеек или автономных террористов. Такие одиночки никогда не попадали в поле зрения спецслужб, их единственная связь с организацией — эмоциональная близость с террористической идеологией, которой они подпитываются самостоятельно через интернет, просматривая пропагандистские материалы.

Андрей Серенко «Их появление разделило джихадистское сообщество на «до» и «после». ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начинают подражать во многих вещах. Такие структуры, как Аль-Каида (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и течения близкие к ним, которые рассматривают ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как своего конкурента, заимствуют у них многие технические и организационные решения.

По мнению эксперта, эта организация начала эпоху «глянцевого террора»: они очень внимательно следят за тем, как их террористы выглядят на видео. Доигиловские (организация, деятельность которой запрещена в РФ) джихадисты — свора оборванцев, а ныне многие, включая Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уже сформировали особо показательные отряды, с которыми они снимают показательные видео.

Андрей Серенко Я глубоко убежден, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это не просто террористическое движение, а целая субкультура. Ее влияние останется надолго, пока не будет вытеснено другой, еще более яркой и внешне «привлекательной» джихадистской субкультурой.

Полностью интервью читайте в статье Евгении Ким «Путь в Большой Террор: Как ИГИЛ* отравляет сердца людей?».

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ