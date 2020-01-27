Минск, 27 января, 2020, 12:44 — ИА Регнум. По итогам 2019 года Белоруссия недополучила в бюджет 33,2% экспортных пошлин на нефтепродукты из-за изменения Россией своего налогового законодательства («налогового манёвра» в нефтяной сфере), а также сокращения экспорта нефтепродуктов из-за поставок на белорусские НПЗ некондиционной («грязной») нефти. Об этом сегодня, 27 января, в докладеАлександру Лукашенко сообщил председатель Гостаможкомитета БелоруссииЮрий Сенько.

President.gov.by Александр Лукашенко и Юрий Сенько

«По таможенным платежам, которые должны были поступить в бюджет нашей страны, — прогнозный показатель, доведенный нам министерством финансов, выполнен на 100,5%», — цитирует Сенько пресс-служба президента Белоруссии.

Глава ведомства отметил также, что за 2019 год в республиканский бюджет поступило таможенных платежей на более чем 9 млрд белорусских рублей (около $4,5 млрд), что на 4,2% меньше уровня позапрошлого года. Одной из причин такого падения Сенько назвал «снижение объемов производства в нефтяной отрасли и вывозных таможенных пошлин за экспорт нефтепродуктов (на 33,2%)».

По его словам, сокращение поступления от пошлин на нефтепродукты были «частично компенсированы за счет введения нового порядка ввоза легковых автомобилей физическими лицами». Всего же за 2019 год через белорусскую границу было перемещено 111 млн тонн товаров (-2,8% к уровню 2018 года) — и здесь снова не обошлось без России, сократившей экспорт своего угля на Украину.

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