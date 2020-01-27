Пекин, 27 января, 2020, 11:21 — ИА Регнум.

Новойзадачей «Рособоронэкспорта» должностатьпродвижение ещё одного контрактас Китаемнапоставкузенитных ракетных комплексов большой дальности С-400, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в понедельник, 27 января, комментируя сообщения о поставке второго полкового комплекса ЗРК в Китай.

Владислав Осипов ИА REGNUM ЗРК С-400

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщил, что второй полковой комплекс ЗРК С-400 уже поставлен в Китай. В состав комплекса входят командный пункт и вспомогательное оборудование.

« Китай стал первым зарубежным покупателем российских зенитных ракетных комплексов большой дальности С-400. С поставкой второго полкового комплекта контракт, судя по всему, выполнен. В задачи «Рособоронэкспорта» теперь должно входить продвижение ещё одного контракта на эти системы.

Китай традиционно закупает российские ЗРК линейки С-300П (С-400 тоже к ним относится) . Закупает в большом количестве, даже несмотря на то, что имеет свои собственные , скопированные с С-300ПМ , системы HQ-9.